Gesesa, interruzione idrica Sant'Agata de' Goti: data e zone interessate

Tempo di lettura: < 1 minuto

Interruzione idrica per interventi di manutenzione straordinaria. Comunichiamo che a causa di lavori di manutenzione straordinaria di somma urgenza, martedì 9 marzo 2021 saremo costretti a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 09:00 alle 13:00 nelle seguenti località:
– San Pietro
– Parte di Fagnano
– Parte di Piana del mondo
– Parte di presta
– S. Paolo
– Rusciano

Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 511717 e il servizio segnalazione disservizi dal proprio cellulare attraverso l'App My Gesesa.

