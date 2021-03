DOMENICA IN 7 MARZO | Non va in onda? Ecco la situazione (Di domenica 7 marzo 2021) DOMENICA In il 7 MARZO 2021 non va in onda alla solita ora. Come mai? Scopriamo assieme nelle prossime righe la risposta! DOMENICA In: quando va in onda il 7 MARZO? L’inizio della diretta di DOMENICA In di DOMENICA 7 MARZO slitta di circa un’ora e mezza. Il programma guidato da Maria Venier andrà infatti in onda alle 15.30 e non alle 14.00 per via della messa di Papa Francesco in Iraq. I fan della trasmissione di zia Mara non soffriranno molto per questo piccolo cambiamento in quanto, per questa puntata, ci sarà un focus speciale su Sanremo 2021. Nello studio Rai ci saranno ovviamente i Maneskin, che hanno vinto il Festival con Zitti e Buoni, ma anche tantissimi altri ospiti. Tra questi è possibile citare l’imitatore ... Leggi su giornal (Di domenica 7 marzo 2021)In il 72021 non va inalla solita ora. Come mai? Scopriamo assieme nelle prossime righe la risposta!In: quando va inil 7? L’inizio della diretta diIn dislitta di circa un’ora e mezza. Il programma guidato da Maria Venier andrà infatti inalle 15.30 e non alle 14.00 per via della messa di Papa Francesco in Iraq. I fan della trasmissione di zia Mara non soffriranno molto per questo piccolo cambiamento in quanto, per questa puntata, ci sarà un focus speciale su Sanremo 2021. Nello studio Rai ci saranno ovviamente i Maneskin, che hanno vinto il Festival con Zitti e Buoni, ma anche tantissimi altri ospiti. Tra questi è possibile citare l’imitatore ...

