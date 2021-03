Crotone-Torino | Nicola | “Prestazione non negativa Assenti? Non abbiamo scuse”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 marzo 2021) Davidesul campo delha conosciuto la prima sconfitta da allenatore del. Il tecnico ha commentato così il 4-2 finale subito contro la formazione calabrese: “Lain sé non è stata, se non per il risultato che è pesante per quello chefatto. Certe situazioni non legestite benissimo, dobbiamo migliorare e imparare a essere sempre più lucidi. Il quarto gol non lo possiamo prendere. Siamo venuti qua per vincere, senza accampareper il Covid e non lo facciamo neanche adesso. Saltare una settimana di lavoro non agevola di certo nessuno”. “Sanabria lo conosco,già avuto modo di lavorare insieme – ha continuato -. Ha trovato un grande gol. Ma non sono affatto ...