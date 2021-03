Crotone | Cosmi | ' Ounas? Quel gol al 94' non è da tutti'

Advertising

ferrazza : Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone. Manterrà comunque la presidenza della Regione Emilia Romagna. - DiMarzio : #Cosmi già in viaggio per #Crotone, confermato: ultimi dettagli da sistemare, domani primo allenamento @SkySport - DiMarzio : Il #Crotone ha scelto #Cosmi: mercoledì il debutto contro l'Atalanta - teozorzoli : Serse #Cosmi aka Billy Milligan e le sue 24 personalità diverse. Qui l’assaggio di un paio #SerieA #Crotone - zazoomblog : Il Crotone di Cosmi si rialza e batte il Torino 4-2 - #Crotone #Cosmi #rialza #batte #Torino -

Prossimo turno:dalla Lazio, a Torino arriva l'Inter I calabresi non si fermano e poco più ... 3 - 1 che la formazione ditroverà comunque all'80' con Reca , ma il Toro non molla e il neo ...Finisce 4 - 2 allo "Scida" trae Torino. Buona la prima tra le mura amiche perche, grazie alla doppietta di Simy e alle reti di Reca e Ounas, conquista tre punti d'oro in uno scontro diretto per la salvezza. Discorso ...Al termine del successo contro il Torino ha parlato a Sky il tecnico del Crotone Serse Cosmi: "Vincere rende felici, per cui sono felice ed era da tanto tempo che aspettavo di ...), 5' st Mandragora (T), , 9' st Simy (C), 35' st Reca (C), 39' st Sanabria (T), 44' st Ounas (C) Partite assolutamente pazzesche nel pomeriggio della Serie A: il Crotone surclassa il Torino mentre la ...