Covid a Napoli, bar chiuso per inottemperanza alle norme: "Ho dato solo un bicchiere d'acqua" (VIDEO) (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le forze dell'ordine hanno disposto la chiusura di un bar in via Santa Chiara, nel pieno Centro Storico di Napoli, per aver venduto delle bevande alcoliche oltre l'orario consentito. Di tutta risposta il gestore del locale, tramite una diretta social, ha mostrato al suo pubblico che si trattava di un semplice bicchiere d'acqua per un assetato. Forte incomprensione quella che è scaturita la sera dello scorso 4 marzo in via Santa Chiara a Napoli, nei pressi dell'omonima chiesa. Ivan Morino, gestore dell'attività, ha infatti ripreso tutta la scena per circa mezz'ora durante il quale ha invitato gli agenti proprio a bere dalla bottiglia dell'acqua che aveva appena versato. Ivan è pronto a giurare che si tratta di un equivoco e che effettivamente stava ...

