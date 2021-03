Cosa resta di Gorbaciov nell’era Putin. L’analisi di Pellicciari (Di domenica 7 marzo 2021) “Si revoca la Laurea Honoris Causa a Mikhail Gorbaciov”. È il 22 Settembre 1993. A dare l’annuncio, visibilmente contrariato, è Fabio Roversi Monaco, storico Rettore dell’Università di Bologna nell’Aula Magna strapiena che attende invano da più di due ore l’ex-leader sovietico per il prestigioso riconoscimento. Si è appena appreso che tarda perché si è fermato nel modenese per fare pubblicità ad un mobilificio della zona. Ad aggravare la beffa ironica dell’episodio vi è il luogo non casuale della gaffe. Il capoluogo emiliano è noto per avere l’ateneo più antico al mondo ma anche per essere stato l’avamposto del Partito comunista in Italia e averne guidato la svolta epocale della Bolognina nel 1989. L’assenza per un mero motivo venale di Gorbaciov dalla cerimonia nell’Ateneo risuonò come fragoroso schiaffo politico alla città occidentale che più di ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021) “Si revoca la Laurea Honoris Causa a Mikhail”. È il 22 Settembre 1993. A dare l’annuncio, visibilmente contrariato, è Fabio Roversi Monaco, storico Rettore dell’Università di Bologna nell’Aula Magna strapiena che attende invano da più di due ore l’ex-leader sovietico per il prestigioso riconoscimento. Si è appena appreso che tarda perché si è fermato nel modenese per fare pubblicità ad un mobilificio della zona. Ad aggravare la beffa ironica dell’episodio vi è il luogo non casuale della gaffe. Il capoluogo emiliano è noto per avere l’ateneo più antico al mondo ma anche per essere stato l’avamposto del Partito comunista in Italia e averne guidato la svolta epocale della Bolognina nel 1989. L’assenza per un mero motivo venale didalla cerimonia nell’Ateneo risuonò come fragoroso schiaffo politico alla città occidentale che più di ...

