Chloe Zhao racconta il suo film "Nomadland" (Di domenica 7 marzo 2021) Chloe Zhao, la regista di Nomadland, racconta il film vincitore del Leone d'Oro a Venezia e come è nata la scelta di Ludovico Einaudi per la colonna sonora "Nella natura possiamo guarire, nella solitudine possiamo trovare noi stessi". Con queste parole Chloe Zhao ha racchiuso l'essenza del suo terzo lungometraggio 'Nomadland', premiato con il Leone… L'articolo Corriere Nazionale.

DisneyPlusIT : Non perdere il film vincitore dei #GoldenGlobes: #Nomadland, con Frances McDormand, diretto da Chloé Zhao, debutter… - Simona_Manzini : RT @IOdonna: Sarà disponibile sul canale Star della piattaforma streaming il film di Chloé Zhao che ha vinto il Golden Globe - IOdonna : Sarà disponibile sul canale Star della piattaforma streaming il film di Chloé Zhao che ha vinto il Golden Globe - GianlucaOdinson : Nomadland viene censurato sul web in Cina per alcune vecchie, e critiche, dichiarazioni della regista Chloe Zhao… - badtasteit : #Nomadland viene censurato sul web in Cina per alcune vecchie, e critiche, dichiarazioni della regista Chloe Zhao -