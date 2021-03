Call of Duty Warzone, nuovo record mondiale di uccisioni per una squadra (Di domenica 7 marzo 2021) Una squadra di Call of Duty: Warzone ha stabilito un nuovo record mondiale con l'incredibile cifra di 162 uccisioni in una singola partita. La squadra, guidata dallo streamer 21enne americano di Warzone Aydan "Aydan" Conrad, ha realizzato l'impressionante impresa in una partita: la sua squadra composta da quattro giocatori si è divisa in modo da scommettere su chi avrebbe fatto più uccisioni. Dopo aver battuto il precedente record mondiale di 143 uccisioni, Aydan e compagni iniziano con un'uccisione usando le pale di un elicottero. Dopo aver ottenuto l'equipaggiamento, Aydan usa la sua spaventosa combinazione AUG e FFAR1 per dare la ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 marzo 2021) Unadiofha stabilito uncon l'incredibile cifra di 162in una singola partita. La, guidata dallo streamer 21enne americano diAydan "Aydan" Conrad, ha realizzato l'impressionante impresa in una partita: la suacomposta da quattro giocatori si è divisa in modo da scommettere su chi avrebbe fatto più. Dopo aver battuto il precedentedi 143, Aydan e compagni iniziano con un'uccisione usando le pale di un elicottero. Dopo aver ottenuto l'equipaggiamento, Aydan usa la sua spaventosa combinazione AUG e FFAR1 per dare la ...

Advertising

Eurogamer_it : Registrato un nuovo record mondiale di uccisioni in #CallofDutyWarzone. - brunovona : Oggi faccio una sorpresa al mio fidanzato ?? mentre sta a giocare a call of duty pensa che lo porto a fare il messa… - GiacomoPiazza5 : Il bambino dorme. Giacomo non produrre suoni! Sto giocando a Call of Duty. Fine. - amantecnologia : Tutti i giorni ore 07.00 nuovo TGCOD ???? per tenervi aggiornati sul mondo di Call of Duty : - InfiernoGaming : @PiplochuPng esta jugando Call of Duty: Warzone ?? -