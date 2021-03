Calcio femminile | Serie A 2021 | la Juventus batte il Milan e vede lo Scudetto | la Fiorentina perde contro il Sassuolo

Leggi su oasport

(Di domenica 7 marzo 2021) E’ andato in archivio il 15° turno del campionato didiA 2020-. Una giornata molto attesa per via della sfidatra lae il. Ebbene, il big match di Vinovo ha sorriso alla compagine campione d’Italia: un perentorio 4-0 quello rifilato dalle bianconere, che si sono mostrate più determinate in un match così importante. Le realizzazioni di Barbara Bonansea (50 marcature con la Vecchia Signora), della sse Lina Hurtig, della ceca Andrea Staskova e di Arianna Caruso hanno regalato i tre punti alle ragazze di Rita Guarino che hanno così hanno conquistato il 15° successo in altrettanti incontri, mettendo unaipoteca sul quarto titolo tricolore consecutivo. Il vantaggio di sei punti ...