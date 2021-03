Barbara d’Urso fan di Willie Peyote, ma lui la prende in giro in conferenza stampa e su Instagram (Di domenica 7 marzo 2021) Barbara d’Urso ieri sera ha seguito da casa il Festival di Sanremo pubblicando su Instagram i suoi preferiti, da Malika Ayane ad Arisa, fino ai Coma Cose e Willie Peyote. Proprio in merito a quest’ultimo ha registrato un video nel momento della canzone Mai Dire Mai (La Locura) in cui Willie intona: Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify Riapriamo gli stadi ma non teatri né live Magari faccio due palleggi, mai dire mai Il ritornello però è stato frainteso (volutamente?) dalla conduttrice che ha così scritto su Instagram: “schiavi del live” nonostante lui cantasse “schiavi dell’hype”. Una gaffe o una modifica fatta di proposito giusto per inserire l’hashtag #noneladurso, trasmissione che conduce e con cui sarà in ... Leggi su biccy (Di domenica 7 marzo 2021)ieri sera ha seguito da casa il Festival di Sanremo pubblicando sui suoi preferiti, da Malika Ayane ad Arisa, fino ai Coma Cose e. Proprio in merito a quest’ultimo ha registrato un video nel momento della canzone Mai Dire Mai (La Locura) in cuiintona: Siamo giovani affamati, siamo schiavi dell’hype Non si vendono più i dischi tanto c’è Spotify Riapriamo gli stadi ma non teatri né live Magari faccio due palleggi, mai dire mai Il ritornello però è stato frainteso (volutamente?) dalla conduttrice che ha così scritto su: “schiavi del live” nonostante lui cantasse “schiavi dell’hype”. Una gaffe o una modifica fatta di proposito giusto per inserire l’hashtag #noneladurso, trasmissione che conduce e con cui sarà in ...

