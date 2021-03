Amadeus sbotta in conferenza stampa | “Chiedete scusa per aver detto che è un Sanremo flop”

Leggi su biccy

(Di domenica 7 marzo 2021)complicata quella di stamani. Alcuni giornalisti si sono lamentati dell’orario di chiusura di2021, perché non ha permesso a diverse testate di mettere in pagina il nome dei vincitori.ha chiesto, ma si è lamentato della parola ‘’ usata da un quotidiano. “La chiusura così tardi non voleva essere una mancanza di rispetto a nessuno e lo sapete. Anzi, è una mancanza di rispetto quando uno su un giornale titola ‘’ quando il pubblico è di 14 milioni di persone. La stessa mai onestà.. dobbiamo essere onesti in due. Io ho fatto 26 canzoni in gara, ho accolto degli ospiti e riconosco che sono arrivato alle 2 di notte. Ripeto che non era fatto per mancare di rispetto a voi. Però se avete percepito questa cosa come una mancanza di ...