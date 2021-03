Viola Valentino, chi è l’ex moglie di Riccardo Fogli (Di sabato 6 marzo 2021) Classe 1949, Viola Valentino è una famosa cantante, attrice italiana e modella italiana, balzata più volte agli onori delle cronache per la sua travagliata storia d’amore con l’ex cantante dei Pooh Riccardo Fogli. Negli anni ’70 Viola Valentino sposa giovanissima l’allora cantante dei Pooh Riccardo Fogli, la relazione entra però presto in crisi a causa di un flirt del cantante con Patty Pravo. Poco dopo il cantante confesserà alla moglie di aspettare anche un figlio da un’altra. Spero ci stia guardando così magari si ricorda che qualche volta le sue parole hanno anche potuto ferirmi. Dire di non aver sofferto sarebbe una bugia tremenda, è stato il mio primo grande amore in assoluto. Riccardo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Classe 1949,è una famosa cantante, attrice italiana e modella italiana, balzata più volte agli onori delle cronache per la sua travagliata storia d’amore concantante dei Pooh. Negli anni ’70sposa giovanissima l’allora cantante dei Pooh, la relazione entra però presto in crisi a causa di un flirt del cantante con Patty Pravo. Poco dopo il cantante confesserà alladi aspettare anche un figlio da un’altra. Spero ci stia guardando così magari si ricorda che qualche volta le sue parole hanno anche potuto ferirmi. Dire di non aver sofferto sarebbe una bugia tremenda, è stato il mio primo grande amore in assoluto....

