Vanoni a Fiorello: "Ma la tua passione è cantare? Ormai cantano proprio tutti" (Di sabato 6 marzo 2021) Ornella Vanoni scherza con Fiorello sul palco dell’Ariston: “Ma la tua passione è cantare? Ormai cantano proprio tutti”. Super ospite della serata finale di Sanremo 2021 per la sua decima volta sul palco dell’Ariston - la seconda come ospite dopo l’incursione a sorpresa con Virginia Raffaele nel 2019 – la Signora della Musica, apre la sua esibizione, accompagnata dall’Orchestra di Sanremo, interpretando un medley di alcune delle canzoni portate al successo durante 60 anni di carriera. A seguire Ornella presenta Un Sorriso dentro al Pianto, il singolo che ha trascinato in vetta alle classifiche di vendita il suo recente album di inediti, UNICA, uscito il 29 gennaio scorso con BMG. Ma per questa occasione si è concessa il lusso di invitare ad ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) Ornellascherza consul palco dell’Ariston: “Ma la tua”. Super ospite della serata finale di Sanremo 2021 per la sua decima volta sul palco dell’Ariston - la seconda come ospite dopo l’incursione a sorpresa con Virginia Raffaele nel 2019 – la Signora della Musica, apre la sua esibizione, accompagnata dall’Orchestra di Sanremo, interpretando un medley di alcune delle canzoni portate al successo durante 60 anni di carriera. A seguire Ornella presenta Un Sorriso dentro al Pianto, il singolo che ha trascinato in vetta alle classifiche di vendita il suo recente album di inediti, UNICA, uscito il 29 gennaio scorso con BMG. Ma per questa occasione si è concessa il lusso di invitare ad ...

Advertising

wonderraffa : Ornella Vanoni sale in cattedra e spiega a Fiorello & co. come si fa una cover. #Sanremo2021 - IlariaMolesti : RT @Valeriangione: LA VANONI CHE CAZZEA FIORELLO PERCHÉ CANTA TROPPO #Sanremo2021 - alidinuvole : RT @thisismaneskin: Hanno scritto che siamo stati cattivi con Fiorello, ma lo vedete che pure Ornella Vanoni ha delle perplessità sul suo m… - Ale_De_Vita : RT @thisismaneskin: Hanno scritto che siamo stati cattivi con Fiorello, ma lo vedete che pure Ornella Vanoni ha delle perplessità sul suo m… - C_Carlotta_C : RT @thisismaneskin: Hanno scritto che siamo stati cattivi con Fiorello, ma lo vedete che pure Ornella Vanoni ha delle perplessità sul suo m… -