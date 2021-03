(Di sabato 6 marzo 2021) Novella Toloni Attimi di preoccupazionedal teatroper la protesta dei commercianti e deidi Sanremo che cone maschere chiedono la riapertura delle attività Hanno scelto la serata finale del Festival i commercianti e idi Sanremo per gridare tutta la loro rabbia contro le chiusure delle attività commerciali imposte per contenere la diffusione della pandemia. Una protesta pacifica, ma che ha destato preoccupazione a pochi minuti'inizio della diretta della finalissima per ie i cori di protesta davanti alle porte del teatro. "!", hanno gridato...

CaffeFou : Urla e fumogeni fuori dall'Ariston. I ristoratori: 'Dobbiamo vivere, vogliamo lavorare' #sanremo2021 -

il Giornale

38'st 'Datti da fare'Gasperini nei confronti di Ilicic, che non si è calato nella partita. 36'... Cori eaccesi, nonostante l' Atalanta avesse esplicitamente chiesto di non creare ...... dove una cinquantina disi accendono per accompagnare un minuto di rumore rosa, la somma di frequenze che si usa per tarare gli impianti audio. Questo per lui -al microfono Jacopo ...Attimi di preoccupazione fuori dal teatro Ariston per la protesta dei commercianti e dei ristoratori di Sanremo che con fumogeni e maschere chiedono la riapertura delle attività ...