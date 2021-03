Udinese-Sassuolo, le probabili formazioni del match (Di sabato 6 marzo 2021) Alla Dacia Arena i friulani ospitano il Sassuolo di De Zerbi. Gotti pronto a schierare un tadem inedito in attacco, molti dubbi per i neroverdi Udinese-Sassuolo, oggi alle 18, è il secondo anticipo del sabato di Serie A. Alla Dacia Arena si affrontano due squadre che navigano a metà classifica e che sono alla ricerca di punti dopo due pareggi arrivati in modo rocambolesco. La squadra di Gotti è stata raggiunta al 97? dal Milan a San Siro mentre i neroverdi, anche loro allo scadere, hanno strappato un punto contro il Napoli. QUI Udinese – Gotti vuole i tre punti e si affiderà in attacco a due pesi massimi. Pronta a scendere in campo infatti la coppia inedita Llorente Nestorovski. Per il resto formazione tipo con De Paul e Pereyra ai lati di Arslan a centrocampo mentre sulle fasce Stryger Larsen è sicuro di una ... Leggi su zon (Di sabato 6 marzo 2021) Alla Dacia Arena i friulani ospitano ildi De Zerbi. Gotti pronto a schierare un tadem inedito in attacco, molti dubbi per i neroverdi, oggi alle 18, è il secondo anticipo del sabato di Serie A. Alla Dacia Arena si affrontano due squadre che navigano a metà classifica e che sono alla ricerca di punti dopo due pareggi arrivati in modo rocambolesco. La squadra di Gotti è stata raggiunta al 97? dal Milan a San Siro mentre i neroverdi, anche loro allo scadere, hanno strappato un punto contro il Napoli. QUI– Gotti vuole i tre punti e si affiderà in attacco a due pesi massimi. Pronta a scendere in campo infatti la coppia inedita Llorente Nestorovski. Per il resto formazione tipo con De Paul e Pereyra ai lati di Arslan a centrocampo mentre sulle fasce Stryger Larsen è sicuro di una ...

