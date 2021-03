Torino, Belotti assente: Sanabria scalpita per l’esordio (Di sabato 6 marzo 2021) Contro il Crotone, potrebbe arrivare l’esordio con il Torino per Tony Sanabria Tony Sanabria è arrivato a gennaio al Torino come grande rinforzo per l’attacco granata, ma fino a questo momento non ha disputato neanche un minuto a causa della positività al Covid-19. Ma contro il Crotone potrebbe arrivare la sua occasione. Secondo quanto riportato da La Stampa, anche l’assenza di Belotti spinge Nicola a una mossa importante in attacco e così Sanabria non solo corre verso la sua prima convocazione con il Torino, ma anche verso uno spezzone importante di partita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Contro il Crotone, potrebbe arrivarecon ilper TonyTonyè arrivato a gennaio alcome grande rinforzo per l’attacco granata, ma fino a questo momento non ha disputato neanche un minuto a causa della positività al Covid-19. Ma contro il Crotone potrebbe arrivare la sua occasione. Secondo quanto riportato da La Stampa, anche l’assenza dispinge Nicola a una mossa importante in attacco e cosìnon solo corre verso la sua prima convocazione con il, ma anche verso uno spezzone importante di partita. Leggi su Calcionews24.com

