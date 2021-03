Tennis | Novak Djokovic ha definito il suo calendario | in programma i Masters1000 di Miami e Monte Carlo

(Di sabato 6 marzo 2021)dopo l’ennesimo trionfo agli Australian Open si sta godendo un po’ di riposo, anche per recuperare da un piccolo problema fisico accusato nel corso del primo Slam della stagione. Il serbo, però, ha giàto quelli che saranno i prossimi principali impegni della stagione. Il campione serbo ha puntato il mirino suldidove, neanche a dirlo, parte con i favori del pronostico.è riuscito a trionfare nel torneo statunitense per ben 6 volte in carriera anche se l’ultimo successo risale al 2016. L’attenzione del numero 1 del mondo si sposterà poi suldi, con il consueto cambio di superfice con il passaggio sulla terra rossa. Molto verosimilmente il ...

Djokovic potrebbe posticipare il suo ritorno in campo dopo l'infortunio rimediato durante il match contro Taylor Fritz agli Australian Open. Lo strappo agli addominali si è aggravato di partita in partita. Marian Vajda nel corso di un'intervista ha fatto il punto sulle condizioni di salute del serbo che agli Australian Open ha riportato uno strappo agli addominali. Nonostante diverse problematiche ed un infortunio che sicuramente ha rallentato la sua corsa, il numero uno al mondo Novak Djokovic ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza.