Tennis, Matteo Berrettini: “Sento che le aspettative su di me sono cambiate! Un sogno? Vincere uno Slam…” (Di sabato 6 marzo 2021) “Le aspettative riposte su di me sono molto cambiate negli ultimi tempi e, se da un lato, è entusiasmante, dall’altro è una cosa difficile da affrontare”. Parole e musica di Matteo Berrettini che, nelle ultime stagioni, ha raggiunto con pieno merito il ruolo di primo giocatore italiano (nonché top10 fisso) con un passaggio di status notevole. Come spiegano le sue parole, passare da “promessa” ad atleta di punta per un intero movimento, da un lato può dare grande lustro, ma dall’altro regala anche parecchia pressione. Abituare troppo bene i tifosi, se così si può dire, poi fa alzare l’asticella volta dopo volta, e la conferma è arrivata anche dagli ultimi Australian Open. L’inizio di stagione di Berrettini è stato positivo anche se ha dovuto ancora una volta fare i conti con i problemi fisici. Com’è ben ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) “Leriposte su di memolto cambiate negli ultimi tempi e, se da un lato, è entusiasmante, dall’altro è una cosa difficile da affrontare”. Parole e musica diche, nelle ultime stagioni, ha raggiunto con pieno merito il ruolo di primo giocatore italiano (nonché top10 fisso) con un passaggio di status notevole. Come spiegano le sue parole, passare da “promessa” ad atleta di punta per un intero movimento, da un lato può dare grande lustro, ma dall’altro regala anche parecchia pressione. Abituare troppo bene i tifosi, se così si può dire, poi fa alzare l’asticella volta dopo volta, e la conferma è arrivata anche dagli ultimi Australian Open. L’inizio di stagione diè stato positivo anche se ha dovuto ancora una volta fare i conti con i problemi fisici. Com’è ben ...

