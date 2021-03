Stai zitta e altri pregiudizi da ribaltare in attesa dell’8 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Quante confidenza ho raccolto in questi anni di donne, giovani e meno, che hanno raggiunto obiettivi importanti, carriere invidiabili nelle istituzioni, nella libera professione, nella magistratura. Confidenze che mai mi sarei aspettata da donne “forti”, di indiscussa competenza e professionalità, eppure sempre alla ricerca di conferme, di visibilità. Perché l’autorevolezza – come spiega Michela Murgia con il suo ultimo libro “Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più” – non deriva solo da quanto è interessante quello che dici, ma dalla possibilità che possa influenzare molte persone”. Non basta essere brave, bisogna anche avere occasioni e ribalte per dimostrarlo. (E di solito le donne ai vertici non deludono mai). E allora balza all’occhio, in attesa di celebrare anche quest’anno l’8 marzo, che la ... Leggi su formiche (Di sabato 6 marzo 2021) Quante confidenza ho raccolto in questi anni di donne, giovani e meno, che hanno raggiunto obiettivi importanti, carriere invidiabili nelle istituzioni, nella libera professione, nella magistratura. Confidenze che mai mi sarei aspettata da donne “forti”, di indiscussa competenza e professionalità, eppure sempre alla ricerca di conferme, di visibilità. Perché l’autorevolezza – come spiega Michela Murgia con il suo ultimo libro “e altre nove frasi che non vogliamo sentire più” – non deriva solo da quanto è interessante quello che dici, ma dalla possibilità che possa influenzare molte persone”. Non basta essere brave, bisogna anche avere occasioni e ribalte per dimostrarlo. (E di solito le donne ai vertici non deludono mai). E allora balza all’occhio, indi celebrare anche quest’anno l’8, che la ...

