Sassuolo, De Zerbi: “Bisogna prendersi maggiori responsabilità. Manca cattiveria” (Di sabato 6 marzo 2021) Il Sassuolo cade contro l'Udinese e perde una ghiotta chance per provare ad avvicinarsi al treno dell'Europa League. I neroverdi restano comunque ampiamente in top 10.caption id="attachment 1090311" align="alignnone" width="2888" De Zerbi, getty/captionLE PAROLE DI DE ZerbiIl tecnico Roberto De Zerbi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita simile alle altre. Non ho ancora parlato con i calciatori. La partita di oggi mi ha dato molto fastidio. Bisogna prendersi la responsabilità di andare a calciare, anche sbagliando. A parte Berardi, nessuno lo ha fatto. Già è difficile sullo 0-0, se poi si incassa il gol, diventa pericoloso. In questa giornata ci siamo cascati di nuovo nell'atteggiamento sbagliato. Nel primo tempo, la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) Ilcade contro l'Udinese e perde una ghiotta chance per provare ad avvicinarsi al treno dell'Europa League. I neroverdi restano comunque ampiamente in top 10.caption id="attachment 1090311" align="alignnone" width="2888" De, getty/captionLE PAROLE DI DEIl tecnico Roberto Deanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita simile alle altre. Non ho ancora parlato con i calciatori. La partita di oggi mi ha dato molto fastidio.ladi andare a calciare, anche sbagliando. A parte Berardi, nessuno lo ha fatto. Già è difficile sullo 0-0, se poi si incassa il gol, diventa pericoloso. In questa giornata ci siamo cascati di nuovo nell'atteggiamento sbagliato. Nel primo tempo, la ...

Advertising

ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Bisogna prendersi maggiori responsabilità. Manca cattiveria' - - pa2ri7de : @PinoVaccaro77 Parole sante, a parer mio De Zerbi e gli allenatori che escono da Sassuolo sono pur sempre bravi ma un pò sopravalutati! - 1926_cri : Come abbiamo fatto a prendere 3 gol dal Sassuolo e da De Zerbi? @sscnapoli me sieeeeeeent? #UdineseSassuolo - FlockaDoumbia : RT @El_Barceloniste: // Thread Analyse Tactique // Le Sassuolo de De Zerbi - fedeerr : RT @gippu1: In #UdineseSassuolo si interrompe dopo 13 gare la striscia di partite 'gol' consecutive del Sassuolo (cioè partite in cui ha se… -