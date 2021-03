Sardine, Mattia Santori: "Al Nazareno per una nuova fase costituente" (Di sabato 6 marzo 2021) “Oggi si va al Nazareno a dire che le assemblee tra pochi non bastano più. Oggi andiamo a chiedere che inizi una nuova fase costituente: aperta, democratica, innovativa. Non per il Pd, non per le Sardine. Ma per tutti gli apolidi della politica”: lo afferma Mattia Santori, volto mediatico delle Sardine, nella giornata in cui il ‘suo’ Movimento ha annunciato la mobilitazione a Roma davanti alla sede del Partito democratico. “Ci sono mattine in cui vorresti startene a letto. Giorni in cui ti dici ‘chi me lo fa fare?’. Mesi in cui rimpiangi di non essertene stato zitto e buono. Poi ti guardi intorno - scrive Santori su Fb - e vedi ancora schiere di opinionisti, flotte di disillusi, plotoni di culi pesi e tastiere pesanti. Apprezzo i ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 marzo 2021) “Oggi si va ala dire che le assemblee tra pochi non bastano più. Oggi andiamo a chiedere che inizi una: aperta, democratica, innovativa. Non per il Pd, non per le. Ma per tutti gli apolidi della politica”: lo afferma, volto mediatico delle, nella giornata in cui il ‘suo’ Movimento ha annunciato la mobilitazione a Roma davanti alla sede del Partito democratico. “Ci sono mattine in cui vorresti startene a letto. Giorni in cui ti dici ‘chi me lo fa fare?’. Mesi in cui rimpiangi di non essertene stato zitto e buono. Poi ti guardi intorno - scrivesu Fb - e vedi ancora schiere di opinionisti, flotte di disillusi, plotoni di culi pesi e tastiere pesanti. Apprezzo i ...

