Sanremo 2021, il monologo di Ibra: «Il fallimento è parte del successo. Ognuno di voi può essere Zlatan» – Il video (Di domenica 7 marzo 2021) «Tutti conoscevano Zlatan prima del Festival. Allora perché è venuto qui?». Inizia con una domanda il monologo di Zlatan Ibrahimovic, che ha interpretato un testo sul successo. «Perché gli piacciono le sfide, l’adrenalina e gli piace crescere», ha detto. «Se non fai sfida con te stesso non puoi crescere. Quando fai sfida è come scendere in campo. E quando scendi in campo poi vincere o puoi perdere. Ho giocato 945 partite, ne ho vinte tante, ma non tutte. Ma il fallimento non è il contrario del successo, è una parte del successo. Fare niente è il più grande sbaglio. Dico una cosa: se sbaglia Zlatan puoi sbagliare anche tu, la cosa importante è fare ogni giorno la differenza. Impegno, dedizione, costanza, ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) «Tutti conoscevanoprima del Festival. Allora perché è venuto qui?». Inizia con una domanda ildihimovic, che ha interpretato un testo sul. «Perché gli piacciono le sfide, l’adrenalina e gli piace crescere», ha detto. «Se non fai sfida con te stesso non puoi crescere. Quando fai sfida è come scendere in campo. E quando scendi in campo poi vincere o puoi perdere. Ho giocato 945 partite, ne ho vinte tante, ma non tutte. Ma ilnon è il contrario del, è unadel. Fare niente è il più grande sbaglio. Dico una cosa: se sbagliapuoi sbagliare anche tu, la cosa importante è fare ogni giorno la differenza. Impegno, dedizione, costanza, ...

