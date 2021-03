Qui solo una bimba, oggi una delle protagoniste assolute di Sanremo (Di sabato 6 marzo 2021) La splendida bambina della foto è una delle cantanti più talentuose dell’attuale edizione del Festival di Sanremo. In poco tempo è riuscita a conquistare il vasto pubblico con la sua strabiliante voce. Ecco di chi si tratta. Madame – solonotizie24Una delle protagoniste di Sanremo La bimba in questione non è altro che la giovane ed esplosiva Madame (nome d’arte di Francesca Calearo). Anche se è la cantante più giovane del Festival di Sanremo, sta mostrando il meglio di sé con grinta e passione. Prima di recarsi all’Ariston, sui social non ha nascosto la paura per il debutto accanto ai big della musica italiana. Grazie ai suoi singoli ha portato a casa ben 4 dischi d’oro e uno di platino. Gli italiani hanno avuto modo di conoscerla anni fa con il brano ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 6 marzo 2021) La splendida bambina della foto è unacantanti più talentuose dell’attuale edizione del Festival di. In poco tempo è riuscita a conquistare il vasto pubblico con la sua strabiliante voce. Ecco di chi si tratta. Madame –notizie24UnadiLain questione non è altro che la giovane ed esplosiva Madame (nome d’arte di Francesca Calearo). Anche se è la cantante più giovane del Festival di, sta mostrando il meglio di sé con grinta e passione. Prima di recarsi all’Ariston, sui social non ha nascosto la paura per il debutto accanto ai big della musica italiana. Grazie ai suoi singoli ha portato a casa ben 4 dischi d’oro e uno di platino. Gli italiani hanno avuto modo di conoscerla anni fa con il brano ...

