MotoGP oggi, Test Losail: orari, tv, programma, streaming 6 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) oggi, sabato 6 marzo, prenderanno il via ufficialmente i Test riservati alla classe MotoGP. Il Mondiale 2021 è sempre più vicino e sul tracciato di Losail (Qatar) piloti e team si ritroveranno per alcuni giorni di prove fondamentali per approvare gli sviluppi tecnici sulle nuove moto in vista dell’esordio iridato previsto proprio su questa pista il 28 di questo stesso mese. Grande curiosità c’è per vedere all’opera le scuderie e i centauri sulla pista qatariana. Per Valentino Rossi una stagione particolare perché dopo 15 anni non lo vedremo competere per i colori della squadra Factory di Yamaha. Il “Dottore”, infatti, sarà in sella alla M1 del Team Petronas e sarà interessante capire come saprà adattarsi, ricordando che comunque avrà una moto con trattamento da ufficiale. Un discorso diverso rispetto ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021), sabato 6, prenderanno il via ufficialmente iriservati alla classe. Il Mondiale 2021 è sempre più vicino e sul tracciato di(Qatar) piloti e team si ritroveranno per alcuni giorni di prove fondamentali per approvare gli sviluppi tecnici sulle nuove moto in vista dell’esordio iridato previsto proprio su questa pista il 28 di questo stesso mese. Grande curiosità c’è per vedere all’opera le scuderie e i centauri sulla pista qatariana. Per Valentino Rossi una stagione particolare perché dopo 15 anni non lo vedremo competere per i colori della squadra Factory di Yamaha. Il “Dottore”, infatti, sarà in sella alla M1 del Team Petronas e sarà interessante capire come saprà adattarsi, ricordando che comunque avrà una moto con trattamento da ufficiale. Un discorso diverso rispetto ...

motosprint : #MotoGP, #Marini: “La lezione di oggi? Fidarsi dell'elettronica e aprire il gas” - dianatamantini : MOTOGP - Stefan Bradl il più rapido nello shakedown MotoGP in Qatar, su pista non perfetta. Ma il programma odierno… - corsedimoto : MOTOGP - Stefan #Bradl il più rapido nello shakedown #MotoGP in Qatar, su pista non perfetta. Ma il programma odier… - infoitsport : Franco Uncini a tutto tondo: le MotoGP di oggi vanno forte, ma le nostre 500 erano davvero ignoranti - VIDEO - fax222 : RT @gponedotcom: Martin: “Quando cambi la spinta del motore Ducati è impressionante': “La moto ha un grandissimo potenziale, ma non è sempl… -