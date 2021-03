LIVE Strade Bianche 2021 in DIRETTA: van der Poel, Alaphilippe e Van Aert davanti (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Strade Bianche FEMMINILE DALLE 9.15 15.44 Meno di 30 chilometri alla conclusione! 15.43 Continua a tirare regolarmente Egan Bernal in testa alla corsa. Grande brillantezza per il colombiano. 15.42 Sta pennellando le curve in discesa Julian Alaphilippe che si sta trainando i suoi compagni di avventura. 15.41 Pare essere molto brillante la pedalata di Tom Pidcock fra i sette uomini in testa. 15.40 Grande nervosismo per Jakob Fugslang: in quattro nel suo gruppo non tirano perché sono compagni di squadra di van der Poel e di Gogl. 15.39 Prosegue il ritmo regolare degli uomini al comando. Il drappello all’inseguimento si trova a una quindicina di secondi. 15.36 Quinn Simmons è riuscito a ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 9.15 15.44 Meno di 30 chilometri alla conclusione! 15.43 Continua a tirare regolarmente Egan Bernal in testa alla corsa. Grande brillantezza per il colombiano. 15.42 Sta pennellando le curve in discesa Julianche si sta trainando i suoi compagni di avventura. 15.41 Pare essere molto brillante la pedalata di Tom Pidcock fra i sette uomini in testa. 15.40 Grande nervosismo per Jakob Fugslang: in quattro nel suo gruppo non tirano perché sono compagni di squadra di van dere di Gogl. 15.39 Prosegue il ritmo regolare degli uomini al comando. Il drappello all’inseguimento si trova a una quindicina di secondi. 15.36 Quinn Simmons è riuscito a ...

