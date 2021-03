LIVE MotoGP | Test Losail 2021 in DIRETTA | Oliveira e Zarco si contendono la vetta della classifica | Morbidelli e Rossi in pista

Advertising

SkySportMotoGP : ?? @JoanMirOfficial mantiene il n°36 sulla moto ma inserisce il n°1 da campione del mondo sul cupolino ???? La present… - SkySportMotoGP : ? Primi giri con la Honda per @polespargaro ?? LIVE la prima giornata di test della #MotoGP a Losail ???? Cronaca e ri… - SkySportMotoGP : ? SI TORNA IN PISTA ?? Test di Losail: LIVE risultati e tempi della prima giornata in Qatar #SkyMotori #SkyMotoGP… - AngyFra89 : TEMPI ALLE 14 Morbidelli in testa, scende sotto il 56. Passo in avanti di Pol Espargaró che scende a 57'351 dopo 2… - everythingmrace : RT @gponedotcom: @Petrux9 sulla KTM di @Tech3Racing Segui il live del 2° giorno dei #QatarTest -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE MotoGP

90 [] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti con l'appuntamento dedicato alla diretta scritta della prima giornata di test 2021 dellain Qatar . Sul circuito di Losail i piloti avranno a disposizione sette ore, dalle 12 alle 19 (ora italiana), per affinare i loro prototipi in vista dell'esordio stagionale in programma proprio ......satellitare di Sky) da segnalare - ma alle ore 23.00 - una puntata speciale della trasmissione PaddockShow per analisi e commenti sulla giornata di test a Losail. PRESENTAZIONE TESTLa ...Con la Suzuki GSX-RR 2021 si completa la griglia della MotoGP 2021: la squadra di Hamamatsu era rimasta l'unica a non aver svelato la propria livrea per il Mondiale che prende il via proprio in questi ...Vi raccontiamo in diretta il primo dei due giorni di test ufficiali della MotoGP prima del via al Mondiale 2021. Dalla pista di Losail, in Qatar, dove scatterà poi il campionato a fine marzo, le prest ...