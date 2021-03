LIVE Biathlon, Sprint donne Nove Mesto in DIRETTA: podio per Lisa Vittozzi! Quinta Dorothea Wierer (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL TERZO POSTO DI Lisa VITTOZZI 12.07 E’ tutto per questa Sprint femminile, a risentirci nel pomeriggio alle 15:40 con la prova maschile. Di seguito la classifica finale. 1. Eckhoff T. (1) 18:48.4 2. Dzhima Y. (0) +9.3 3. Vittozzi L. (0) +15.0 4. Alimbekava D. (0) +16.1 5. Wierer D. (1) +16.3 6. Tandrevold I. L. (0) +17.4 7. Roeiseland M. (2) +18.5 8. Preuss F. (1) +25.1 9. Braisaz-Bouchet J. (1) +28.7 10. Herrmann D. (1) +29.1 12.05 Negativa la prova delle altre tre azzurre. Michela Carrara si è difesa e alla fine termina nelle 50, mentre ennesimo blackout sia per Sanfilippo che per Lardschneider. 12.04 Quarta Alimbekava e Quinta Dorothea Wierer. Tutte e due le azzurre si sono ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL TERZO POSTO DIVITTOZZI 12.07 E’ tutto per questafemminile, a risentirci nel pomeriggio alle 15:40 con la prova maschile. Di seguito la classifica finale. 1. Eckhoff T. (1) 18:48.4 2. Dzhima Y. (0) +9.3 3. Vittozzi L. (0) +15.0 4. Alimbekava D. (0) +16.1 5.D. (1) +16.3 6. Tandrevold I. L. (0) +17.4 7. Roeiseland M. (2) +18.5 8. Preuss F. (1) +25.1 9. Braisaz-Bouchet J. (1) +28.7 10. Herrmann D. (1) +29.1 12.05 Negativa la prova delle altre tre azzurre. Michela Carrara si è difesa e alla fine termina nelle 50, mentre ennesimo blackout sia per Sanfilippo che per Lardschneider. 12.04 Quarta Alimbekava e. Tutte e due le azzurre si sono ...

