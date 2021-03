Incidente mortale a Scampia | ragazze sottoposte ai test antidroga e alcol

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Sono stateaii anti droga e antileche ieri sera a bordo di una Panda nera hanno travolto e ucciso Alessandro Parisi, 41 anni, e Gennaro Iattarelli, 31. Intorno alle 22 di ieri sera, all’incrocio tra via Arcangelo Ghisleri e via Anna Magnani la macchina sulla quale viaggiavano lesi è scontrata violentemente con uno scooter, un Beverly, sul quale viaggiavano a tutta velocità Alessandro Parisi e Gennaro Iattarelli. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri e le ambulanze. I medici hanno fatto il possibile per salvarli ma le loro condizioni erano disperate e sono deceduti poche ore dopo. Lea bordo dell’auto non hanno riportato ferite ma sono ancora sotto shock. ...