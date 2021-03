Hellas Verona-Milan | Pioli | “Dobbiamo concludere di più da fuori”

Advertising

juventusfc : Le foto di #VeronaJuve ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio Diamo il massimo, torniamo a casa con i 3? punti ?? #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ??… - juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #VeronaJuve ??? LIVE su @JuventusTV ?? - PianetaMilan : #HellasVeronaMilan, #Pioli: 'Dobbiamo concludere di più da fuori' - #ACMilan - infoitsport : LIVE TMW - Hellas Verona, alle 14.30 la conferenza stampa di Ivan Juric -

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

I rossoneri alle ore 15 di domenica saranno ospiti dell'. In molti sono curiosi di vedere come reagiranno i rossoneri dopo il brutto pareggio interno con l' Udinese , che rischia di ...Commenta per primo L'ha un diritto di riscatto per 6,5 milioni di euro su Federico Dimarco e poi eventualmente dovrà riconoscere all'Inter la metà dell'incasso per un'eventuale rivendita. Qualunque sia la ...Beffarda sconfitta della Roma Femminile di Elisabetta Bavagnoli, che perde la prima gara del 2021 in campionato a causa di un gol direttamente da calcio d'angolo di Mella al 51'. Nel finale, le giallo ...Il 2021 dell’A.s. Roma sembrava davvero inarrestabile, visto che veniva da una serie di vittorie di fila, ma la squadra giallorossa di mister Bavagnoli viene sconfitto dall’Hellas Verona per 1-0.