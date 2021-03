Grillo provoca: “Io come segretario elevato del Pd” (Di sabato 6 marzo 2021) La provocazione di Beppe Grillo sul blog: “Ho fatto una considerazione, mi propongo come segretario ‘elevato’ del Pd” “E’ tutta la notte che sogno, che mi sveglio di notte, penso a dieci progetti, venti contemporaneamente, scrivo fogli, foglietti, ho la mente disordinata, nell’entropia, seconda legge della termodinamica. Ho fatto una considerazione, io non sono iscritto al… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 6 marzo 2021) Lazione di Beppesul blog: “Ho fatto una considerazione, mi propongo’ del Pd” “E’ tutta la notte che sogno, che mi sveglio di notte, penso a dieci progetti, venti contemporaneamente, scrivo fogli, foglietti, ho la mente disordinata, nell’entropia, seconda legge della termodinamica. Ho fatto una considerazione, io non sono iscritto al… L'articolo Corriere Nazionale.

