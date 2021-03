Gotti: “Con tante partite e poche energie è l’atteggiamento mentale che fa la differenza. Llorente? Un campione” (Di sabato 6 marzo 2021) L’Udinese di Luca Gotti vince e convince contro il Sassuolo, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport al termine della gara: “Tre partite in sei giorni, siamo pochi e le energie sono quelle che sono ed allora in questi momenti fa la differenza l’atteggiamento mentale e devo dire bravi ai ragazzi. Su De Paul abbiamo già detto tante cose, se stasera posso spendere una parola su un singolo la spendo su Walace per il tipo di partita che ha fatto come De Maio: questi due in particolare sono l’icona di questa serata”. Cosa pensa di Llorente?“Confermo l’impressione del primo giorno, è un campione che è arrivato qua con l’entusiasmo di un ragazzino e lo dimostra in campo”. Che stagione è per lei questa? Il rinnovo?“Le voci sono ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 marzo 2021) L’Udinese di Lucavince e convince contro il Sassuolo, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport al termine della gara: “Trein sei giorni, siamo pochi e lesono quelle che sono ed allora in questi momenti fa lae devo dire bravi ai ragazzi. Su De Paul abbiamo già dettocose, se stasera posso spendere una parola su un singolo la spendo su Walace per il tipo di partita che ha fatto come De Maio: questi due in particolare sono l’icona di questa serata”. Cosa pensa di?“Confermo l’impressione del primo giorno, è unche è arrivato qua con l’entusiasmo di un ragazzino e lo dimostra in campo”. Che stagione è per lei questa? Il rinnovo?“Le voci sono ...

lorenzooleporee : E direi che anche con Gotti non ci avevo visto male... - Oz_1985 : Gotti merita una grande squadra. Sta dimostrando carattere e concretezza con una squadra che sicuramente non brilla per grandi nomi #Gotti - news_bz : ?? L'#Udinese firma una vittoria dal sapore di salvezza. Alla Dacia Arena i bianconeri di #Gotti s'impongono 2 - 0 c… - simonesalvador : Ennesima grande vittoria di Luca #Gotti, criticato in modo vergognoso un paio di mesi fa. L'#Udinese ha un'organizz… - obiettivo2posto : @ValerioDiStef91 Sono la bestia nera del Sassuolo Da quando c'è De Zerbi, 6 partite, 3 vittorie Udinese e 3 paregg… -