Fiorentine | Prandelli | «Quando parla Commisso si deve ascoltare»

(Di sabato 6 marzo 2021) Cesare, tecnico della Fiorentina, hato alla vigilia della gara contro il Parma tornando sulle parole del presidenteCesaredice la sua sulle dichirazioni di Roccodopo la gara contro la Roma.– «un presidente va sempre ascoltato, i suoi messaggi sono dettati dalla situazione e dalle difficoltà… io sono stato anche criticato perché ho difeso la proprietà. Penso che Barone esiano soli in una città molto complicata, per questo sono vicino a loro umanamente. Nello spogliatoio ci si dice di tutto ma io difenderò sempre i miei giocatori al 100%: chiaro che a loro chiedo di più, chiedo senso d’appartenenza. Ma nell’ultimo mese la squadra è molto compatta». Leggi su ...

Il 26 ottobre 2016 si giocò il primo Fiorentina-Crotone in serie A, risultato finale 1 - 1: reti ...