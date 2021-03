Advertising

PSG24hours : RT @sportli26181512: Deschamps: '#Mbappé? Deciderà lui tra Spagna, Italia o Inghilterra': Il pensiero del ct francese sul futuro della stel… - sportli26181512 : Deschamps: '#Mbappé? Deciderà lui tra Spagna, Italia o Inghilterra': Il pensiero del ct francese sul futuro della s… -

Ultime Notizie dalla rete : Deschamps Mbappé

PARIGI (Francia) - La scadenza di giugno 2022 del contratto di Kyliancon il Psg è sempre più vicina. Ancora, però, l'attaccante francese non ha deciso quale sarà il suo futuro. Una scelta che dovrà arrivare in tempi stretti, come confermato dal ds Leonardo (che ...... ai quattro si aggiungeper il Paris nella vittoria per 1 - 0 al Parc des Princes (24 ...dell'Ungheria Rossi è stato espulso nella sconfitta per 2 - 0 in trasferta contro la Juventus di...