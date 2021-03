De Paul: «La vera Udinese è questa, Pereyra si meritava il gol» (Di sabato 6 marzo 2021) Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Rodrigo De Paul ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. «La vera Udinese è questa, sono contento. Siamo stati anche un po’ sfortunati perché abbiamo avuto tanti infortuni ma la squadra ha sempre risposto bene, il cambio di mentalità c’è stato. Mancava solo il gol? Sì ma ho pensato che anche il Tucu se lo merita tanto, per me è un compagno importante ed è uno dei giocatori più importanti per noi. Ai miei compagni io devo sempre cercare di dare l’esempio con i fatti e non con le parole ma anche i miei compagni danno sempre il massimo e sono contento che Fernando si sia sbloccato. In Serie A è sempre difficile ribaltare le partite quando si ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) Rodrigo Deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Rodrigo Deha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. «La, sono contento. Siamo stati anche un po’ sfortunati perché abbiamo avuto tanti infortuni ma la squadra ha sempre risposto bene, il cambio di mentalità c’è stato. Mancava solo il gol? Sì ma ho pensato che anche il Tucu se lo merita tanto, per me è un compagno importante ed è uno dei giocatori più importanti per noi. Ai miei compagni io devo sempre cercare di dare l’esempio con i fatti e non con le parole ma anche i miei compagni danno sempre il massimo e sono contento che Fernando si sia sbloccato. In Serie A è sempre difficile ribaltare le partite quando si ...

