(Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - "Il Comitato per le celebrazioni ha fatto un lavoro straordinario, selezionando centinaia di iniziative per ricordare i settecento anni dalla morte di Dante. È un anno particolare ein questo momento Dantecomunità nazionale e insegna ad avere fiducia. Per quest'anno dovremo avere in mente l'ultimo verso dell'Inferno che deve essere di monito, di insegnamento e di speranza: 'E quindi uscimmo a riveder le stelle'. Siamo tutti in attesa di riveder le stelle, ascoltare musica, vedere teatro, guardare cinema insieme nelle meravigliose piazze italiane". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e degli eventi in ...

Advertising

TV7Benevento : **Dante: Franceschini, 'Anche al tempo del Covid ci aiuta a sentirci nazione**... - infoitinterno : Cultura, Franceschini: Dante ci aiuta anche oggi a sentirci comunità - zazoomblog : 700 anni Dante Alighieri Franceschini: “Può accompagnare i giovani per tutta la vita” - #Dante #Alighieri… - AgenziaVISTA : #Dantedì, ministro Franceschini: '#Benigni leggerà #Dante al #Quirinale' - orizzontescuola : 700 anni Dante Alighieri, Franceschini: “Può accompagnare i giovani per tutta la vita” -

Ultime Notizie dalla rete : **Dante Franceschini

"Il Dantedì è stato istituito nel 2020 e durerà per sempre, come durerà per sempre la fama e la notorietà di. Quest'anno il Dantedì è particolarmente importante " ha sottolineato" ...Darioha ricordato la grandezza diche "ci aiuta a sentirci comunità nazionale e ad avere fiducia in un momento così difficile per il nostro paese a causa dell'emergenza sanitaria ...Milano, 6 mar. (LaPresse) - "Quest'anno il Dantedì ricorre in un anno particolare, quello dei 700 anni dalla morte di Dante: sono tantissime le iniziative in ...Un anno dantesco difficile ma non per questo meno ricco di iniziative. Incontri, dibattiti, mostre, un film, diretto da Pupi Avati, e anche uno spettacolo di Benigni al Quirinale annunciato dal minist ...