Covid, la storia: "Per me disabile al 100% vaccinarsi è un miraggio nel Lazio"

vaccinarsi contro Covid-19 è un miraggio, al momento, per le persone con disabilità nel Lazio. Lo denuncia Franco Cerquetani, disabile al 100% con accompagnamento, da 6 anni in carrozzina, che racconta all'Adnkronos Salute la sua "incredibile storia", alla ricerca del vaccino anti-Covid nella fase della campagna in cui è prevista l'immunizzazione delle persone più fragili e più a rischio in caso di contagio da Sars-Cov-2. "Non posso prenotare il vaccino dal sito Salute Lazio, non posso farlo dal medico di famiglia, non ho avuto risposte da nessuno. E come me tanti altri disabili. Daremo vita a un comitato – annuncia – che cercherà di arrivare a una sorta di class action nei confronti del presidente della Regione Lazio"

