Covid, in vigore il Dpcm Draghi: le nuove regole. Colori: le regioni in zona rossa dall'8 marzo (Di sabato 6 marzo 2021) Da oggi sabato 6 marzo fino al 6 aprile è in vigore il nuovo Dpcm anti Covid, il primo firmato dal neo premier Mario Draghi. nuove regole e misure restrittive ma anche qualche piccola apertura, come per cinema e teatri. Da lunedì 8 marzo cambieranno i Colori di alcune regioni: 2 entreranno in zona rossa e altre 2 in zona arancione. L'indice Rt di trasmissibilità del virus supera quota 1 a livello medio nazionale. Oltre 3 milioni i contagi da inizio pandemia. Altri 297 italiani hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. Dalla Campania al Friuli Secondo l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, firmata in base ai dati del monitoraggio settimanale ...

