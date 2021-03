Covid, i nuovi cambi di colore delle regioni (Di sabato 6 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo nuovo cambio di colore per le regioni. Vediamo insieme quali diventano arancione, arancione scuro, rosso. Va in arancione l’Abruzzo: spostamenti consentiti all’interno del proprio comune e nel massimo di due persone (esclusi gli under 14), aperti i negozi. Coprifuoco dalle 22 alle 5. Bar e ristoranti chiusi, consentito solo l’asporto fino alle 22, nessun limite per le consegne a domicilio. Arancione anche la provincia di Bolzano: qui vige, tuttavia, fino al 14 marzo un lockdown duro, per cui le disposizioni sono più simili a quelle della zona rossa. Negozi chiusi, spostamenti consentiti solo per lavoro, necessità o salute. Arancione anche l’Emilia Romagna, dove tuttavia le provincie di Modena e Bologna si trovano in zona rossa. Si tratta perciò di un arancione a macchia di leopardo, in cui vi è pertanto una ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 6 marzo 2021) Da lunedì 8 marzo nuovoo diper le. Vediamo insieme quali diventano arancione, arancione scuro, rosso. Va in arancione l’Abruzzo: spostamenti consentiti all’interno del proprio comune e nel massimo di due persone (esclusi gli under 14), aperti i negozi. Coprifuoco dalle 22 alle 5. Bar e ristoranti chiusi, consentito solo l’asporto fino alle 22, nessun limite per le consegne a domicilio. Arancione anche la provincia di Bolzano: qui vige, tuttavia, fino al 14 marzo un lockdown duro, per cui le disposizioni sono più simili a quelle della zona rossa. Negozi chiusi, spostamenti consentiti solo per lavoro, necessità o salute. Arancione anche l’Emilia Romagna, dove tuttavia le provincie di Modena e Bologna si trovano in zona rossa. Si tratta perciò di un arancione a macchia di leopardo, in cui vi è pertanto una ...

