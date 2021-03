Covid e calcio, torna il rischio stop per i campionati (Di sabato 6 marzo 2021) La curva dei contagi aumenta e, esattamente un anno dopo, torna il rischio di uno stop dei campionati La curva dei contagi da Covid-19 torna a salire vertiginosamente, tanto che quasi tutta l’Italia si troverà da lunedì in quella zona rossa che significa restrizioni massime. E, come riporta il Corriere dello Sport, esattamente un anno dopo (il 9 marzo scorso) torna la paura per un altro stop dei campionati di calcio. I contagi nelle squadre continuano a esserci, così come le difficoltà regolamentari sulla questione: ultimo il pasticcio il Lazio-Torino. Il protocollo è rimasto lo stesso dello scorso anno, non è stato aggiornato e non è stato migliorato. I club continuano a litigare tra le regole ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 marzo 2021) La curva dei contagi aumenta e, esattamente un anno dopo,ildi unodeiLa curva dei contagi da-19a salire vertiginosamente, tanto che quasi tutta l’Italia si troverà da lunedì in quella zona rossa che significa restrizioni massime. E, come riporta il Corriere dello Sport, esattamente un anno dopo (il 9 marzo scorso)la paura per un altrodeidi. I contagi nelle squadre continuano a esserci, così come le difficoltà regolamentari sulla questione: ultimo il pasticcio il Lazio-Torino. Il protocollo è rimasto lo stesso dello scorso anno, non è stato aggiornato e non è stato migliorato. I club continuano a litigare tra le regole ...

Advertising

fabergian : C'è chi pensa così Tutti quelli morti per cause naturali viene detto che sono morti per Covid,tutti quelli morti,an… - SkySport : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi #SkySport #Coronavirus #Covid19 - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Il Ministro della Salute Roberto Speran… - siciliafeed : Covid: Calcio; ministro Colombia, non faremo entrare Brasile - scvglia : RT @NandoPiscopo1: @battitomilan7 Se ne capisci come di covid/calcio, minimo domani smette di cantare e diventa astronauta -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calcio Probabili formazioni di Juventus - Lazio A centrocampo ancora fuori Arthur, indisponibile anche Bentancur (positivo al Covid). McKennie affiancherà Rabiot, con Chiesa e Ramsey esterni. In avanti ancora titolare Kulusevski al fianco di ...

Probabili formazioni di Spezia - Benevento In porta spazio a Zoet dopo che Provedel è risultato positivo al Covid. SPEZIA (4 - 3 - 3) probabile formazione : Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Verde, Nzola, ...

Covid: Calcio; ministro Colombia, non faremo entrare Brasile Agenzia ANSA Aquilotti, Provedel è positivo Test e ‘bolla’ per tutta la squadra Il portiere delle Aquile Ivan Provedel positivo al Covid 19. A scuotere la vigilia del delicatissimo match salvezza Spezia-Benevento, in programma oggi alle 15 al Picco’, è arrivata la notizia della p ...

Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Pirlo può cambiare modulo. Tanti assenti per Inzaghi Le probabili formazioni di Juventus-Lazio. Pirlo ha un grande dubbio, relativo al modulo. Il tecnico potrebbe optare per il 3-5-2, giocherebbe così a specchio con la Lazio. Bernardeschi e Fagioli in b ...

A centrocampo ancora fuori Arthur, indisponibile anche Bentancur (positivo al). McKennie affiancherà Rabiot, con Chiesa e Ramsey esterni. In avanti ancora titolare Kulusevski al fianco di ...In porta spazio a Zoet dopo che Provedel è risultato positivo al. SPEZIA (4 - 3 - 3) probabile formazione : Zoet; Ferrer, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Verde, Nzola, ...Il portiere delle Aquile Ivan Provedel positivo al Covid 19. A scuotere la vigilia del delicatissimo match salvezza Spezia-Benevento, in programma oggi alle 15 al Picco’, è arrivata la notizia della p ...Le probabili formazioni di Juventus-Lazio. Pirlo ha un grande dubbio, relativo al modulo. Il tecnico potrebbe optare per il 3-5-2, giocherebbe così a specchio con la Lazio. Bernardeschi e Fagioli in b ...