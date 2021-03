Covid | 23 641 casi e 307 morti Cresce il tasso di positività | al 6 | 6%

(Di sabato 6 marzo 2021) Rimane in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovioggi sono 23.641 (ieri 24.036), ma con 355.024 tamponi, oltre 20mila meno di ieri. Ildisale al 6,6% (ieri era al 6,3%).I decessi sono 307 (ieri 297), per un totale che ormai sfiora le centomila vittime da inizio epidemia, 99.578. E prosegue anche la salita dei ricoveri: le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50), con 214 ingressi del giorno, 2.571in totale. Mentre i ricoveri ordinari crescono di 327 unità (ieri +217), 20.701 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 23.641 i contagiati al Covid-19 registrati oggi in Italia (leggermente in calo su ieri, erano 24.036. Il totale sale a 3.046.762), 307 le vittime (99.578 il totale), 13.984 i dimessi/guariti (2.481.372 il totale). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 307 morti di Coronavirus e 23.641 nuovi casi a fronte di 355.024 tamponi (20mila in meno rispetto a ieri) per un indice di positività di nuovo in crescita.