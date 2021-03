Corrmezz | Gattuso potrebbe schierare Osimhen dal primo minuto

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 marzo 2021) Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul recupero diche è disponibile per la gara di domani contro il Bologna. Il programma di rientro sta andando avanti, ieri ha lavorato in gruppo per l’intera seduta. Oggi Victor sarà in campo per la rifinitura, poi decideràse puntare su di lui dalo alternarlo con Mertens a gara in corso. Sul trauma cranico c’è un protocollo Uefa da rispettare, lo staff medico del Napoli ha seguito le regole in maniera scrupolosa e ha autorizzato il rientro in gruppo dopo gli ottimi responsi giunti dagli esami, prima la risonanza ad altissima risoluzione e poi l’elettroencefalogramma, controlli svolti con il monitoraggio sotto il profilo neurologico del professor Vittorio Cesaro. L'articolo ilNapolista.