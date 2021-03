Chi è Monica Michielotto, la moglie di Umberto Tozzi? (Di sabato 6 marzo 2021) Ecco chi è Monica Michielotto, ex modella nota per essere la moglie del noto cantante Umberto Tozzi Monica Michielotto è nota per essere la moglie di Umberto Tozzi. I due sono convolati a nozze nel 1995, si erano conosciuti intorno alle fine degli anni Ottanta. Il noto cantante era al Festival per un concerto, la moglie si trovava invece lì per una sfilata. La Michielotto è infatti un’ex modella, a parte questo non si sa molto altro di lei. Sono diverse le canzoni che Umberto Tozzi ha dedicato alla moglie, in una di queste è anche apparsa nella clip, si tratta del brano Gli innamorati. In una passata intervista l’ex modella ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 6 marzo 2021) Ecco chi è, ex modella nota per essere ladel noto cantanteè nota per essere ladi. I due sono convolati a nozze nel 1995, si erano conosciuti intorno alle fine degli anni Ottanta. Il noto cantante era al Festival per un concerto, lasi trovava invece lì per una sfilata. Laè infatti un’ex modella, a parte questo non si sa molto altro di lei. Sono diverse le canzoni cheha dedicato alla, in una di queste è anche apparsa nella clip, si tratta del brano Gli innamorati. In una passata intervista l’ex modella ...

Advertising

monica_perico : RT @bravimabasta: Ripubblico questo pezzo su Bestie e Bestioline perché la vicenda riguarda me, ma credo possa risultare utile più in gener… - bravimabasta : Grazie Monica, parliamo proprio di questo: di chi viene manipolato pro e soprattutto contro nonostante sia in buona… - InfoEttore : @vogue_italia Ma chi è ?? monica lewinsky ? - wildfiresqueen : @floxrencewelch Ma chi? ?? Monica? - Officialgood4 : RT @InchiostroSimp: «Dicono che il mondo è di chi si alza presto. Non è vero. Il mondo è di chi è felice di alzarsi.» Monica Vitti #buong… -