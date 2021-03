Calciomercato Juventus, tutto su Milinkovic-Savic: Dybala la chiave (Di sabato 6 marzo 2021) Considerando l’andamento di questa stagione la Juventus avrà molto su cui lavorare durante il Calciomercato estivo. In questo momento sembra chiaro, serve un grande colpo per non perdere punti sulle dirette concorrenti e soprattutto per tornare a far paura anche in Champions League. Nel corso degli anni uno dei nomi più accostati alla ‘Vecchia Signora’ è stato quello di Milinkovic-Savic. Il centrocampista milita nella Lazio da oltre 5 anni ed è in assoluto uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano. Un giocatore delle sue caratteristiche sarebbe oro colato per la Juventus che nel corso delle ultime stagioni ha avuto un downgrade non indifferente per quanto riguarda i centrocampisti. Considerando le pessime condizioni fisiche di Arthur e Ramsey, le prestazioni deludenti di ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 6 marzo 2021) Considerando l’andamento di questa stagione laavrà molto su cui lavorare durante ilestivo. In questo momento sembra chiaro, serve un grande colpo per non perdere punti sulle dirette concorrenti e sopratper tornare a far paura anche in Champions League. Nel corso degli anni uno dei nomi più accostati alla ‘Vecchia Signora’ è stato quello di. Il centrocampista milita nella Lazio da oltre 5 anni ed è in assoluto uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano. Un giocatore delle sue caratteristiche sarebbe oro colato per lache nel corso delle ultime stagioni ha avuto un downgrade non indifferente per quanto riguarda i centrocampisti. Considerando le pessime condizioni fisiche di Arthur e Ramsey, le prestazioni deludenti di ...

