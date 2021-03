Calcio | Serie A 2021 | Alvaro Morata lancia la Juventus contro la Lazio Vince l’Udinese | pari tra Spezia e Benevento

(Di sabato 6 marzo 2021) Tre gli anticipi per la ventiseiesima giornata del campionato diA diin questo sabato. A spiccare è la vittoria nel big match all’Allianz Stadium dellasulla. I bianconeri partono male e subiscono la rete del vantaggio dei biancocelesti di Correa al 14?. Poi però si scatena: lo spagnolo trova un assist per Rabiot al 39? e timbra addirittura una doppietta tra 57? e 60? ad arrotondare il risultato sul 3-1. Alle 18.00di Gotti trova il colpaccio casalingo sul Sassuolo di De Zerbi: prima rete in maglia bianconera per Fernando Llorente a sbloccare il risultato, poi a chiudere l’insul 2-0 ci pensa allo scadere Pereyra. Nel primo degli anticipi pareggio per 1-1 trae ...

Due episodi dubbi in area biancoceleste, un rigore (realizzato da Morata), una traversa scheggiata da Milinkovic: Juve - Lazio è questo e molto altro, in una serata che vede la squadra di Pirlo ...TORINO - Niente da fare per la Lazio , battuta 3 - 1 a Torino dalla Juventus nonostante l'iniziale vantaggio. Partono benissimo i biancocelesti che passano avanti già al 14' con Correa , bravo a ...Le differenti opzioni verranno al più presto analizzate". Un vantaggio per i club italiani Un vantaggio per i club italiani: i sudamericani dei club della serie A (sono 86 all'ultimo censimento, per ...La squadra di Pirlo continua a spingere e dopo aver sfiorato il pari con Morata, trova comunque l'1-1 con Rabiot che calcia di potenza sotto la traversa sorprendendo Reina da posizione defilata.