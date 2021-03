Bugo, «E invece sì»: testo e significato della nuova canzone per Sanremo (Di domenica 7 marzo 2021) Sarà perché spenti i riflettori sul festival, siamo entrati in un lockdown infinito, ma l'immagine di Bugo che lascia il palco dell'Ariston è una delle ultime cose che ricordiamo del “com'era appena prima che”. A distanza di un anno, Sanremo 2021, dovremmo anche andare oltre l'episodio e accogliere il nuovo brano, E invece sì, concentrandoci su quello. Anche perché ne vale la pena. La canzone assomiglia a Bugo, per sua stessa ammissione, e Bugo è un sognatore che difende il diritto di sognare di tutti. Sognare anche quando le cose vanno storte, pensare che invece sì davanti alle delusioni, davanti alle prediche che ti vorrebbero più forte o più stabile, davanti a un amore che era bellissimo ma si sta allontanando. Il superfluo è a volte più importante Scriverò il ... Leggi su gqitalia (Di domenica 7 marzo 2021) Sarà perché spenti i riflettori sul festival, siamo entrati in un lockdown infinito, ma l'immagine diche lascia il palco dell'Ariston è una delle ultime cose che ricordiamo del “com'era appena prima che”. A distanza di un anno,2021, dovremmo anche andare oltre l'episodio e accogliere il nuovo brano, Esì, concentrandoci su quello. Anche perché ne vale la pena. Laassomiglia a, per sua stessa ammissione, eè un sognatore che difende il diritto di sognare di tutti. Sognare anche quando le cose vanno storte, pensare chesì davanti alle delusioni, davanti alle prediche che ti vorrebbero più forte o più stabile, davanti a un amore che era bellissimo ma si sta allontanando. Il superfluo è a volte più importante Scriverò il ...

