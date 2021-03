Auto ibride | le 10 migliori sotto i 25 000 euro

(Di sabato 6 marzo 2021) Le 10i 25.000rappresentano il cuore del mercatomobilistico italiano, che nell'ultimo anno ha visto cambiare drasticamente le preferenze deglimobilisti. Tutte le motorizzazioni, infatti, sono diventate sempre più importanti per tutte le Case. Da un lato le norme sempre più stringenti in fatto di emissioni, dall'altro le limitazioni sempre più strette messe in campo da alcune amministrazioni locali, che hanno penalizzato oltre modo il Diesel. Il risultato è che la presenza dei modelli ibridi cresce costantemente nei listini di tutti i marchi. Da questo punto di vista il 2021 sarà un anno molto importante, con tante proposte appena arrivate e altre che ne arriveranno. Prima di ...

Ford ha annunciato che produrrà soloelettriche entro il 2030 in Europa. Questa settimana ... prevede di avere versioni completamente elettriche odi tutti i suoi veicoli disponibili in ......che vorrei trasmettervi è che siamo a tutto gas con lea batteria". Tavares ha inoltre aggiunto un parametro molto importante quando ha ammesso che 'non stiamo pensando di avere ancora...Il programma di elettrificazione di Stellantis è iniziato subito dopo la conclusione della fusione tra FCA e PSA. Il gruppo punta forte sulle nuove tecnologie ...L’importanza del settore auto in Italia è efficacemente spiegata dal peso specifico che ha sul Pil nazionale: ben il 10% tra aziende specializzate e indotto. Un settore investito negli ultimi anni da ...