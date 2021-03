Assenteismo, 8 misure cautelari per dipendenti dell’Arnas Civico (Di sabato 6 marzo 2021) La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha delegato i Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi all’esecuzione di 8 misure cautelari, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso. Il provvedimento, scaturito dagli esiti dell’attività investigativa del Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 6 marzo 2021) La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha delegato i Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi all’esecuzione di 8, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso. Il provvedimento, scaturito dagli esiti dell’attività investigativa del

Advertising

ilmattinodisici : Assenteismo, 8 misure cautelari per dipendenti dell’Arnas Civico - madonielive : OPERAZIONE “CAFFE’ LUNGO”:8 MISURE CAUTELARI PER ASSENTEISMO - GiornaleLORA : Operazione “Caffè Lungo”: 8 misure cautelari per assenteismo Video - aldolicata : OPERAZIONE “CAFFE’ LUNGO”: 8 MISURE CAUTELARI PER ASSENTEISMO SUL POSTO DI LAVORO. VIDEO - CampobelloNews : OPERAZIONE “CAFFE’ LUNGO”: 8 MISURE CAUTELARI PER ASSENTEISMO SUL POSTO DI LAVORO. VIDEO -