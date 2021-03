Amadeus sorprende Fiorello: all’attore il Premio città di Sanremo. Fiorello è incredulo (Di domenica 7 marzo 2021) Come ogni anno, il direttore artistico può scegliere una persona a cui dare un Premio speciale, il Premio città di Sanremo. Quest’anno Amadeus ha deciso di premiare la persona che ha reso la 71esima edizione del Festival di Sanremo: Fiorello. Amadeus premia Fiorello “Ascolta me” ha detto Fiorello ad un Amadeus che, avendo fiutato che c’era qualcosa nell’aria, era già visibilmente emozionato. “Uno dei ruoli del direttore artistico è assegnare un Premio: e io assegno il Premio della città di Sanremo alla persona che ha permesso a me e a tutti noi di portarlo a casa, senza ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 marzo 2021) Come ogni anno, il direttore artistico può scegliere una persona a cui dare unspeciale, ildi. Quest’annoha deciso di premiare la persona che ha reso la 71esima edizione del Festival dipremia“Ascolta me” ha dettoad unche, avendo fiutato che c’era qualcosa nell’aria, era già visibilmente emozionato. “Uno dei ruoli del direttore artistico è assegnare un: e io assegno ildelladialla persona che ha permesso a me e a tutti noi di portarlo a casa, senza ...

tearin_myheart_ : amadeus stasera la tua velocità mi sorprende ma giustamente non vuoi annunciare il vincitore al sorgere del sole #Sanremo2021 - infoitcultura : Sanremo 2021 Carlo Conti scrive un tweet che sorprende tutti: “Fiorello e Amadeus stanno facendo un …” - Cianfrico : Amadeus sorprende tutti e chiude la puntata alle 2. Smascherata la fake news giornalistica delle 02:39. #Sanremo2021 - MadeInGian : Visti i precedenti Rai mi sorprende che Fiorello e Amadeus non abbiamo la faccia tinta di nero. #Sanremo2021 - antoniofazio78 : @micheledalai Sorprende che non gli abbiano ancora fatto fare una mossa di taekwondo contro il povero Amadeus... ma… -