Zingaretti va a caccia della riconferma, l'obiettivo è allontanare il congresso (Di venerdì 5 marzo 2021) Dimettersi oggi per essere più forte domani. Quella di Nicola Zingaretti , che con un lungo post su Facebook ha annunciato le sue dimissioni da segretario del Pd , è una mossa politica che mira a ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 marzo 2021) Dimettersi oggi per essere più forte domani. Quella di Nicola, che con un lungo post su Facebook ha annunciato le sue dimissioni da segretario del Pd , è una mossa politica che mira a ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: #Zingaretti va a caccia della riconferma, l'obiettivo è allontanare il congresso - leggoit : #Zingaretti va a caccia della riconferma, l'obiettivo è allontanare il congresso - giordan53750653 : @TgLa7 @nzingaretti Zingaretti, ma invece di dimetterti caccia dal PD, così come fa il M5S, i tanti, troppi, dissid… - walterdicori : RT @alby61: Bel clima nel PD, si sente che c’è stima. ?? Un covo di vipere, bastano delle dimissioni farlocche per scatenare la caccia all’u… - PillaPaladini : RT @alby61: Bel clima nel PD, si sente che c’è stima. ?? Un covo di vipere, bastano delle dimissioni farlocche per scatenare la caccia all’u… -