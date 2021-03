Virus in Campania, De Luca in diretta: “Siamo in zona rossa” (Di venerdì 5 marzo 2021) Come ogni venerdì il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, fa il punto della situazione sull’emergenza CoronaVirus. Il governatore in diretta Facebook ha spiegato che la Campania è attualmente una delle regione più a rischio contagio. Le parole di De Luca in diretta Come del tutto evidente Siamo arrivati alla terza ondata. Per quanto riguarda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Come ogni venerdì il presidente della Regione, Vincenzo De, fa il punto della situazione sull’emergenza Corona. Il governatore inFacebook ha spiegato che laè attualmente una delle regione più a rischio contagio. Le parole di DeinCome del tutto evidentearrivati alla terza ondata. Per quanto riguarda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Covid, due scoperte italiane aprono alla diagnosi precoce Agenzia ANSA De Luca in diretta: “Il Governo sta per prendere una grave decisione sulle scuole" Consueta conferenza stampa del venerdì del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: “Siamo alla terza ondata, siamo a 2500 positivi al giorno. Dovremmo fare un tracciamento che ora in quest ...

Campania, l’annuncio di De Luca: “Siamo in Zona Rossa” Campania in ‘Zona Rossa’. Lo ha annunciato pochi minuti fa Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. “Siamo in Zona Rossa perchè non possiamo più reggere questo livello d ...

